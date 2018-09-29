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Неймовірний гол Старріджа допоміг Ліверпулю врятуватися від поразки. ВІДЕО

Сьогодні 21:45 217 0
Неймовірний гол Старріджа допоміг Ліверпулю врятуватися від поразки. ВІДЕО

Надпринциповий матч відбувся в рамках сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги. Челсі на власному полі приймав Ліверпуль.

У безкомпромісному поєдинку команди розписали мирову. Відкрив рахунок у середині першого тайму Еден Азар. А на останній хвилині гри Деніел Старрідж встановив рівновагу в рахунку, забивши неймовірний гол.

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До вашої уваги відео голів.

1:0 — Азар

2:0 — Старрідж

Чемпіонат Англії, АПЛ

7 тур

29 вересня

Челсі — Ліверпуль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 25 Азар, 1:1 — 89 Старрідж.

Нагадаємо, Вест Гем переграв Манчестер Сіті.

А Зінченко отримав одну з найвищих оцінок у Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.

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