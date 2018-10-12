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Кулач прокоментував виклик у збірну України

Форвард Ворскли Владислав Кулач не очікував виклику до лав національної команди.

Про це сказав сам футболіст.

"Емоції поки що не передати. Думаю, завтра приїду і відчую смак збірної України. Я цього дуже чекав і радий приєднаюся до команди. Це було несподіванкою", – розповів Кулач.

Нагадаємо, стало відомо, що нападник Ворскли Владислав Кулач вперше викликаний до національної команди. Владислав замінив Артема Кравця, який отримав травму під час матчу Італія – Україна.

Нагадаємо, що найближчий матч збірна України проведе у рамках Ліги націй проти Чехії. Поєдинок відбудеться у Харкові 16 жовтня.

Джерело - Футбол 1.

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