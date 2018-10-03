Чехія оголосила склад збірної на матч Ліги Націй проти України

Наставник збірної Чехії Ярослав Шильгави оголосив список гравців, які викликані в національну команду для підготовки до матчів Ліги Націй проти Словаччини та України.

Про це повідомляє football24.ua.

Новоспеченій головний тренер збірної Чехії Ярослав Шильгави, який очолив команду після поразок від України та Росії, визначився зі списком футболістів, які прибудуть до табору збірної для підготовки до матчів проти Словаччини та України в рамках матчів Ліги Націй.

Голкіпери: Томас Коубек, Томаш Вацлік, Іржі Павленка

Захисники: Якуб Брабец, Онджей Челюстка, Теодор Гебре Селассі, Лукаш Гейда, Павел Кадерабек, Філіп Новак, Радім Ржезнік

Півзахисники: Антонін Барак, Боржек Дочкал, Йозеф Гушбауер, Якуб Янкто, Давід Павелка, Томаш Соучек, Йосеф Шурал, Матей Видра, Яромір Змргал

Нападники: Патрік Шик, Міхал Крменчік.

Ще 3 футболісти будуть обрані з резервного списку.

Нагадаємо, в матчі 1 туру Ліги націй Україна на виїзді перемогла Чехію з рахунком 2:1.

Поєдинок Україна – Чехія відбудеться у Харкові 16 жовтня. Перед цим 13 жовтня чехи зіграють матч Ліги націй проти Словаччини.

До слова, Україна наразі лідирує у групі B1, здобувши 2 перемоги у двох матчах.

Також, стало відомо скільки коштуватимуть квитки на матч Ліги націй Україна-Чехія.

Джерело - football24.ua.