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Головко: Коваленко корисніший для молодіжки

Вчора 23:17 325 0
Головко: Коваленко корисніший для молодіжки

Старший тренер збірної України U-21 Олександр Головко розповів чому Коваленко потрапив саме до молодіжки.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Ми всі працюємо з прицілом на головну команду. Ми розуміємо, що морально, можливо, для нього (Коваленка - ред.) це крок назад, але на даному етапі Андрій Шевченко вирішив, що Віктор буде кориснішим для молодіжки. Ми скористалися цим і запросили його до нас", — сказав Олександр Головко.

Нагадаємо, Збірна України бореться за путівку на Євро-2019.

Раніше Головко зауважив, що розраховує на Луніна.

Натомість Андрій Шевченко знайшов заміну Кравцю.

Джерело - ФФУ.

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