Головко: Коваленко корисніший для молодіжки

Старший тренер збірної України U-21 Олександр Головко розповів чому Коваленко потрапив саме до молодіжки.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Ми всі працюємо з прицілом на головну команду. Ми розуміємо, що морально, можливо, для нього (Коваленка - ред.) це крок назад, але на даному етапі Андрій Шевченко вирішив, що Віктор буде кориснішим для молодіжки. Ми скористалися цим і запросили його до нас", — сказав Олександр Головко.