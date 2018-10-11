Головко: Раді, що Лунін приєднався до нас

Напередодні матчу відбіркового раунду до Євро-2019 старший тренер молодіжної збірної України Олександр Головко розповів про можливість потрапляння Луніна в основний склад на матч із Шотландією.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"Настрій гарний, бойовий. Сподіваємося, що удача буде на нашому боці. Чи розраховую на допомогу Луніна? Якщо він приїхав, тоді велика ймовірність, що він гратиме. Ми ще до матчу першої збірної в Італії обговорювали цей варіант. Тому раді, що Андрій Лунін приєднався до нашої команди", — сказав Головко.