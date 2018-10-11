Збірна України повернулася на рідну землю. ФОТО

Збірна України з футболу повернулася додому.
Вранці команди покинули готель у Генуї, де проживали протягом двох днів. Далі збірна відправилася у Харків.
Вже близько 16 години підопічні Андрія Шевченка прибула у свою харківську резиденцію. Не обійшлося без втрат. Андрій Лунін відправився до молодіжної збірної. Решта команди у повному складі.
Після двох годин відпочинку футболісти розпочнуть підготовку до наступного матчу. Виконавці, які вийшли на заключні хвилини у матчі з Італією виконуватимуть фізичні вправи. Решта пройде комплекс відновлювальних процедур — масаж та спа.
Вже 11 жовтня збірна України проведе відкрите тренування на стадіоні Металіст, яке розпочнеться о 18.00.
Нагадаємо, Україна розписала мирову з Італією.
Джерело - ФФУ.