Зінченко міг опинитися в Наполі

Олександр Зінченко міг стати гравцем Наполі. Неаполітанці вели переговори з Манчестер Сіті про трансфер українця. Про це заявив агент Зінченка, Алан Прудніков.

Його слова наводить Sport.ua.

"Ми завжди готові до пропозицій з Італії. Наполі проявив інтерес влітку і рік тому. Але клубу так і не вдалося домовитися з Манчестер Сіті. Я зустрічався з директором італійського колективу Крістіано Джінтолі, домовилися на базову угоду, але клуби не домовилися між собою щодо ціни. Проте, ми готові знову приступити до переговорів.

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Зінченко грає нечасто, тому що виступає в неймовірно сильній команді. Олександр тренується з першою командою і обов'язково ще вийде на поле. Подивимося, що станеться найближчими місяцями. Робота з кращими футболістами світу робить тебе сильнішим. Він розвивається. Зінченко подобається перспектива роботи з Карло Анчелотті, але все, знову ж таки, залежить від двох клубів", — сказав Прудников.

Цього сезону Зінченко провів за Манчестер Сіті лише один поєдинок у всіх турнірах, але став одним з найкращих гравців матчу з Брайтоном.

Такж українець потрапи до символічної збірної туру.

Джерело - Sport.ua.