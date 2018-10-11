Зінченко: наші флангові футболісти залишалися в оточенні кількох футболістів

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів чому Україна провела два різних тайми проти Італії.

Про це він розповів виданню FootballHUB.

"Проти таких збірних товариських матчів не буває. Загострення завжди існує та і швидкості високі. Вони добре переміщалися. Напевно ми неготові до того, що вони створювали чисельну перевагу на флангах. Зазвичай наші флангові футболісти залишалися проти кількох футболістів. Нам потрібно зміщуватися. Під час перерви тренери вказали нам на помилки й у другому таймі грали компактніше", — сказав Зінченко.