Зінченко отримав одну з найкращих оцінок у матчі з Брайтоном

У рамках 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті легко переграв Брайтон з рахунком 2:0.
Цього сезону вперше в стартовому складі містян зіграв український півзахисник Олександр Зінченко.
Читайте також: Телеканал Футбол 2 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Авторитетний портал WhoScored поставив українцеві одну з найвищих оцінок серед всіх гравців — 8,0. Вищу оцінку отримали тільки автори голів: Серхіо Агуеро — 8,3 і Рахім Стерлінг — 9,1.
Крім того у Зінченко найвища точність передач в матчі — 95%, Всього українець зробив 129 передачі (з них - 123 точних).
Нагадаємо, Коноплянка віддав першу гольову передачу в сезоні.
Джерело - Чемпіон.