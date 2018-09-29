Зінченко отримав одну з найкращих оцінок у матчі з Брайтоном

У рамках 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті легко переграв Брайтон з рахунком 2:0.

Цього сезону вперше в стартовому складі містян зіграв український півзахисник Олександр Зінченко.

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Авторитетний портал WhoScored поставив українцеві одну з найвищих оцінок серед всіх гравців — 8,0. Вищу оцінку отримали тільки автори голів: Серхіо Агуеро — 8,3 і Рахім Стерлінг — 9,1.

Крім того у Зінченко найвища точність передач в матчі — 95%, Всього українець зробив 129 передачі (з них - 123 точних).

Нагадаємо, Коноплянка віддав першу гольову передачу в сезоні.

Джерело - Чемпіон.