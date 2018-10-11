Україна повернулася на рідну землю. ФОТО

Збірна України з футболу повернулася до України.

Вранці команди покинули готель у Генуї, де проживали протягом двох днів. Далі збірна відправилася у Харків.

Вже близько 16 години підопічні Андрія Шевченка прибула у свою харківську резиденцію. Не обійшлося без втрат. Андрій Лунін відправився до молодіжної збірної. Решта команди у повному складі.

Після двох годин відпочинку футболісти розпочнуть підготовку до наступного матчу. Виконавці, які вийшли на заключні хвилини у матчі з Італією виконуватимуть фізичні вправи. Решта пройде комплекс відновлювальних процедур — масаж та спа.

Вже 11 жовтня збірна України проведе відкрите тренування на стадіоні Металіст, яке розпочнеться о 18.00.

Нагадаємо, Україна розписала мирову з Італією.

Джерело - ФФУ.