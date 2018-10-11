Санжар: Я теж можу облити вас брудом...

Екс-головний тренер донецького Олімпіка Роман Санжар розповів про ситуацію з договірними матчами в клубі.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Трибуна

"Чи зіштовхувався я з тим, що футболісти брали участь у договоірних матчах? Особисто я - ні. Між футболістами і тренером важлива довіра. Якби я зіткнувся з подібною ситуацією, то його б не було в команді на наступний день. Колектив, в якому є нечесні тренери або футболісти, не зможе досягати результату. А ми досягали зі своїми труднощами. Для цього потрібен ідейний колектив", — сказав колишній керманич олімпійців.

Щодо інформації про договірні матчі, тренер розповів наступне.

"Інформації лунало багато, але це все слова. Я так само можу вас облити брудом, а ви виправдуйтеся. Так відбувалося з нами. Доказів ніяких немає. Втім певна група футболістів все одно продовжує вірити, що щось було. А хтось зрозумів, що нічого не було. Це дуже обговорювана тема, але де конкретика? Якщо люди знають, у них є аргументи - йдіть в служби. Чому цього немає? Тому не хочеться навіть обговорювати цю тему", — зауважив Санжар.

Нагадаємо, Санжар розповів чому насправді покинув Олімпік.

На зміну йому прийшов до керма донетчан В'ячеслав Шевчук.

Джерело - Трибуна.