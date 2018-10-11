Террі став тренером Астон Вілли

Колишній капітан Челсі Джон Террі став помічником новоспеченого головного тренера Астон Вілли Діна Сміта.

Про це повідомляє офіційний сайт бірмінгемського клубу.

Також клуб оголосив про призначення на посаду спортивного директора Хесуса Гарсії Пітарха, який раніше працював на аналогічних посадах в Валенсії і мадридському Атлетіко.

Нагадаємо, що 37-річний Террі кілька днів тому оголосив про завершення кар'єри футболіста, а тепер готовий стати тренером. У минулому сезоні Террі грав за Астон Віллу.

Раніше, Террі міг перейти в московський Спартак.

Джерело - Астон Вілла.