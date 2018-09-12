Террі відмовив Спартаку. ФОТО

Легендарний англійський захисник Джон Террі відмовив московському Спартаку.

Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

В останньому пості Террі залишив запис, де пояснив чому він не погодився на перехід у московський клуб.

"Після значних роздумів я вирішив відмовитися від контракту Спартака. Я хотів би скористатися можливістю, щоб подякувати Спартаку і побажати їм та їхнім прихильникам гарного сезону. Це амбітний клуб, і я дуже вражений їх професіоналізмом. Але, оцінивши цей крок з сім'єю, ми вирішили, що це не правильне рішення для мене в цей час".