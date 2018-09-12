Террі відмовив Спартаку. ФОТО

Легендарний англійський захисник Джон Террі відмовив московському Спартаку.
Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.
В останньому пості Террі залишив запис, де пояснив чому він не погодився на перехід у московський клуб.
"Після значних роздумів я вирішив відмовитися від контракту Спартака. Я хотів би скористатися можливістю, щоб подякувати Спартаку і побажати їм та їхнім прихильникам гарного сезону. Це амбітний клуб, і я дуже вражений їх професіоналізмом. Але, оцінивши цей крок з сім'єю, ми вирішили, що це не правильне рішення для мене в цей час".
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After considerable thought, I have decided to decline a contract offer from Spartak Moscow. I would like to take the opportunity to thank Spartak and wish them and their supporters well for the rest of the season. They are an ambitious club and I have been very impressed with their professionalism. But after assessing this move with my family, we’ve decided this is not the right move for ourselves at this time. Good Luck Spartak 🔴⚪️ @fcsm_official
Нагадаємо, Террі провів тренування з Челсі.
Джерело - champion.com.ua.