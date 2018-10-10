Футболіст Барселони зламав ніс відомому поп-співаку

Футболіст Барселони Арда Туран цього тижня напав на поп-співака Берка Шахіна в одному з стамбульський нічних клубів і зламав музикантові ніс.

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на видання Habertürk.

Футболіст напав на Шахіна, який виступає під псевдонімом Berkay, в присутності дружини артиста Озлем Шахін.

Повідомляється, що Туран в грубій формі чіплявся до дружини поп-співака, після чого напав на самого Берка і побив його.

Артиста відправили на швидкій в лікарню. Шахіну потрібна була операція, зараз він залишається в госпіталі.

Туран в своєму твіттері вибачився за інцидент і відзначив, що в цій ситуації мало місце непорозуміння.

Це вже не перший подібний інцидент за участю Турана.

У травні по ходу матчу турецької Суперліги він напав на асистента судді, за що був дискваліфікований на 16 ігор і виплатив штраф в розмірі 9200 євро.

У 2017 році Турана відсторонили від збірної Туреччини за те, що він напав на турецького журналіста, який летів разом з національною збірною в Італію.

Арда Туран є гравцем Барселони і виступає за турецький клуб Істанбул на правах оренди.

Нагадаємо, Барселона залишилася без форварда.

Також, Барселона розбила Тоттенгем на Вемблі.

Джерело - Depo.Сектор.