Барселона залишилася без форварда

Форвард Барселони Луїс Суарес вилетів на невизначений термін через травму коліна.

Цю інформацію підтвердила прес-служба каталонців.

31-річний уругваєць відчув дискомфорт в коліні ще в матчі ЛЧ проти Тоттенгема, однак все одно зіграв у поєдинку 8-го туру Ла-Ліги проти Валенсії на вихідних.

Терміни відновлення форварда поки невідомі, як і серйозність ушкодження.

Нагадаємо, Барселона втратила очки в Ла-Лізі.

Тренер Реала Хулен Лопетегі заявив, що не збирається йти у відставку.

Джерело - ua-football.