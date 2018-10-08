Барселона залишилася без форварда

Мій профіль

Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?

Сьогодні 14:43 5378 4
ПриватБанк продасть Дніпро-Арену
Сьогодні 13:46 766
Українські красуні-тенісистки відвідали вечірку в Гонконзі. ФОТО
Сьогодні 12:32 1116
Фол, який сколихнув світ: Неймар відреагував на інцидент між Тайсоном і Харатіним
Сьогодні 11:42 3005
Маліновський забив красень-гол у чемпіонаті Бельгії. ВІДЕО
Сьогодні 08:54 4170
Юнацькі Олімпійські ігри: в України перша медаль
Сьогодні 08:24 650
Динамо перемогло Олімпік та впритул наблизилося до Шахтаря
Вчора 19:03 1162
Шахтар не зміг переграти Зорю в УПЛ
Вчора 18:58 1427 1
Цуренко не зіграє на турнірі в Гонконзі через травму
Вчора 14:21 639
2+2 - дивитися онлайн
Вчора 13:47 1547
Навколо спорту
Блоги
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря? Максим Буйдин
Сьогодні 14:43 5378 4
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО Phillip Hess
Вчора 16:32 1856
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту Phillip Hess
06.10.2018 19:10 1263
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО
Бєй пєтуха: 5 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві. ВІДЕО Bohdan Proskurov
05.10.2018 23:09 2037
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО
Леоненку - 49: від футболіста до скандаліста. Топ-10 цитат. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 17:46 2464 2
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО
Розумні і вродливі: чому українські шахістки закохали в себе весь світ. ФОТО Максим Буйдин
05.10.2018 15:46 2357
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО
Сейв дня: півзахисник Інтера спіймав пиво, яке летіло в арбітра. ВІДЕО Максим Буйдин
05.10.2018 14:05 8096
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО
Життєрадісний веселун: яким ми запам'ятаємо Григорія Хижняка. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.10.2018 12:08 1786 2
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram
Ломаченко поза конкуренцією, Білодід і Михайлюк стрімко увірвалися в топ-10: рейтинг українських спортсменів в Instagram Андрій Твердохліб
05.10.2018 08:35 609
Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО
Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО Максим Буйдин
04.10.2018 08:00 2198
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:30 ММА Мак-Грегор відреагував на своє фіаско. ФОТО 197
21:15 Футбол Тайсон пройшов медичне обстеження. ВІДЕО 1127
20:50 Футбол Стали відомі номінанти на звання найкращого молодого гравця світу 189
20:30 Футбол Клуб Яремчука і Пластуна звільнив головного тренера 212
20:15 Футбол Динамо назвало найкращого гравця команди у вересні 311
19:50 Футбол Барселона залишилася без форварда 329
19:31 Футбол Італія - Україна: стали відомі судді матчу 298
19:15 Футбол Азар: Мрію зіграти за Реал 228
18:50 Футбол Моурінью хоче підписати двох захисників Серії А 266
18:30 Футбол Руні оформив дубль в MLS. ВІДЕО 297
18:15 Футбол Шевченко знайшов заміну Бєсєдіну у збірній України 695
17:55 Футбол Зідана і Венгера сватають у німецький гранд 308
17:32 Футбол Збірна України розпочала збір до матчів з Італією та Чехією. ФОТО 978
17:15 Футбол Ворсклу можуть покарати через вболівальників у футболках з Гітлером 676
16:50 Футбол Лондонський Арсенал змінив технічного спонсора 398
16:30 Футбол Шевченко відреагував на завершення кар'єри Террі. ФОТО 1010
16:10 Футбол Вболівальники Шахтаря погрожують Харатіну розправою. ФОТО 2252
15:46 Санний спорт Російського бобслеїста визнали винним у маніпуляціях з допінг-пробами 300
15:22 Теніс Невдала серія Світоліної продовжується: українка провалила парний матч у Гонконзі 472
15:04 Футбол Доля Лопетегі залежить від результату матчу з Барселоною 465
14:58 Футбол Перша ліга: п'ять із семи матчів завершилися з рахунком 1:1. ВІДЕООГЛЯД 285
14:44 ММА Батько Нурмагомедова: Хабіба чекають найжорсткіші санкції 1613
14:43 Блог Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря? 5378 4
14:08 Футбол Грозний анонсував підсилення в команді 933
13:46 Футбол ПриватБанк продасть Дніпро-Арену 766

Барселона залишилася без форварда

Сьогодні 19:50 329 0
Барселона залишилася без форварда

Форвард Барселони Луїс Суарес вилетів на невизначений термін через травму коліна.

Цю інформацію підтвердила прес-служба каталонців.

31-річний уругваєць відчув дискомфорт в коліні ще в матчі ЛЧ проти Тоттенгема, однак все одно зіграв у поєдинку 8-го туру Ла-Ліги проти Валенсії на вихідних.

Терміни відновлення форварда поки невідомі, як і серйозність ушкодження.

Нагадаємо, Барселона втратила очки в Ла-Лізі.

Тренер Реала Хулен Лопетегі заявив, що не збирається йти у відставку

Джерело - ua-football.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()