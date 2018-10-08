Барселона залишилася без форварда

Форвард Барселони Луїс Суарес вилетів на невизначений термін через травму коліна.
Цю інформацію підтвердила прес-служба каталонців.
31-річний уругваєць відчув дискомфорт в коліні ще в матчі ЛЧ проти Тоттенгема, однак все одно зіграв у поєдинку 8-го туру Ла-Ліги проти Валенсії на вихідних.
Терміни відновлення форварда поки невідомі, як і серйозність ушкодження.
Нагадаємо, Барселона втратила очки в Ла-Лізі.
Тренер Реала Хулен Лопетегі заявив, що не збирається йти у відставку.
Джерело - ua-football.