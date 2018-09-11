Селезньов з образами і погрозами відповів журналісту за пост у Facebook

Форвард збірної України Євген Селезньов погрожує журналісту за пост в Facebook.

Про це повідомив Олександр Попов - журналіст сайту dynamo.kiev.ua

Нещодавно, перед матчем Ліги націй проти Чехії Попов у своєму Facebook розповів ситуацію на тренуванні збірної. Коли головний тренер команди зробив зауваження Селезньову, через його надмірно веселий настрій.

Після цього посту нападник відповів автору з образами і погрозами.

"Той, хто це написав - чистий чорт. Поясніть цьому безголовому, а він - дійсно безголовий, що перед матчами такого писати не можна. Тим більше, писати брехню. Чистий баран. Не забудьте так написати. Ще як попадеться мені на очі, то буде пішки на матчі збірної ходити, його не впустять в літак",- сказав Селезньов.

Олексадр Попов запевняє, що ця ситуація була і Шевченко дійсно гримнув на футболіста.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.

Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.

Джерело - dynamo.kiev.ua.