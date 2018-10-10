Президент Наполі: Саррі цікавлять лише гроші

Президент Наполі, Ауріело Де Лаурентіс заявив, що екс-тренера неаполітанців, Мауріціо Саррі цікавили лише гроші.
Про це повідомляє terrikon.com.
"Як з'явилася ідея з Анчелотті? Протягом багатьох років ми розмовляли по телефону" - заявив Де Лаурентіс в інтерв'ю Corriere dello Sport.
Лаурентіс заявив, що Анчелотті не вимагав вигідного контракту
"Мене вразив його баланс. Він не вимагав вигоди від свого контракту. Днями Карло зателефонував мені з ентузіазмом: "Ауреліо, я міг би залишитися тут на шість років".
Також, власник Наполі, сказав, що розчарувався у Саррі.
"Я думав, що зустрів у Саррі такі речі. Я думав, він залишиться тут надовго. У нього було ще два роки за контрактом, але його цікавили тільки гроші".
Нагадаємо, лідер Челсі може перейти в Мілан.
Також, форварда Наполі пограбували після матчу ЛЧ.
Джерело - terrikon.com.