Президент Наполі: Саррі цікавлять лише гроші

Президент Наполі, Ауріело Де Лаурентіс заявив, що екс-тренера неаполітанців, Мауріціо Саррі цікавили лише гроші.

Про це повідомляє terrikon.com.

"Як з'явилася ідея з Анчелотті? Протягом багатьох років ми розмовляли по телефону" - заявив Де Лаурентіс в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Лаурентіс заявив, що Анчелотті не вимагав вигідного контракту

"Мене вразив його баланс. Він не вимагав вигоди від свого контракту. Днями Карло зателефонував мені з ентузіазмом: "Ауреліо, я міг би залишитися тут на шість років".

Також, власник Наполі, сказав, що розчарувався у Саррі.

"Я думав, що зустрів у Саррі такі речі. Я думав, він залишиться тут надовго. У нього було ще два роки за контрактом, але його цікавили тільки гроші".