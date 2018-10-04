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Форварда Наполі пограбували після матчу з Ліверпулем

Сьогодні 18:03 395 0
Форварда Наполі пограбували після матчу з Ліверпулем

На форварда Наполі Аркадіуша Міліка здійснили збройний напад, після матчу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це повідомляє Football Italia. 

Інцидент стався у Неаполі вночі після гри. Польський футболіст прямував додому на своєму автомобілі, коли приблизно о 2:00 за місцевим часом шлях йому перегородив мотоцикл з двома грабіжниками в шоломах. 

Один з них підійшов до машини і направив пістолет на Міліка та наказав йому віддати годинник Rolex Daytona, вартістю 20 тис. євро. Гравець не став чинити опір і підкорився злочинцям, після чого ті негайно втекли. Поліція вже почала розслідування.

Нагадаємо, у матчі Ліги чемпіонів Наполі переміг Ліверпуль на своєму полі з рахунком 1:0

Раніше, лідер Наполі Марек Гамшик презентував автобіорграфічну книгу

 

Джерело - Football Italia.

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