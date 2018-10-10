Корупційний скандал у Бельгії: заарештовані тренер Брюгге, агенти й судді

У Бельгії відбувається велике судове розслідування у сфері податкових махінацій, відмивання грошей та договірних матчів.

Про це повідомляє Fox Sports.

Поліція провела обшуки в декількох клубах, а також заарештувала головного тренера Брюгге Івана Леко й екс-наставника Андерлехта Германа Ван Голсбека.

Крім того, були затримані двоє агентів Могі Баят і Деян Вельковіч, які ведуть бізнес з усіма основними бельгійськими клубами, а також судді Барт Вертентен і Себастьєн Дельфер'єр.

Нагадаємо, українська поліція викликала представників Волині, Колоса і Балкан у справі про організацію договірних матчів.

Раніше була інформація,що дві першолігові команди можуть бути зняті з чемпіонату через договірні матчі.

Джерело - ua-football.