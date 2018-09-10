Дві першолігові команди можуть бути зняті з чемпіонату через договірні матчі

Першолігові Суми та Миколаїв через участь у договірних матчах можуть не дограти нинішній чемпіонат.
Про це заявив ведучий Костянтин Андріюк в ефірі програми ТаТоТаке.
За інформацією журналіста, нацполіція України має всю доказову базу та передасть її в комітет з етики та чесної гри з подальшим розглядом в КДК ФФУ.
Окрім того, 40% українських арбітрів, яких на початку серпня поліція викликала на допит у справі про договірні матчі, повернуться до своєї роботи. Відносно решти 60% триватимуть слідчі дії.
Нагадаємо, Кучук може очолити першолігову команду.
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Джерело - youtube/ ТаТоТаке.