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Дві першолігові команди можуть бути зняті з чемпіонату через договірні матчі

Сьогодні 12:10 816 0
Дві першолігові команди можуть бути зняті з чемпіонату через договірні матчі

Першолігові Суми та Миколаїв через участь у договірних матчах можуть не дограти нинішній чемпіонат.

Про це заявив ведучий Костянтин Андріюк в ефірі програми ТаТоТаке.

За інформацією журналіста, нацполіція України має всю доказову базу та передасть її в комітет з етики та чесної гри з подальшим розглядом в КДК ФФУ.

Окрім того, 40% українських арбітрів, яких на початку серпня поліція викликала на допит у справі про договірні матчі, повернуться до своєї роботи. Відносно решти 60% триватимуть слідчі дії.

Нагадаємо, Кучук може очолити першолігову команду.

Раніше, Миколаїв вигнав двох гравців

Джерело - youtube/ ТаТоТаке.

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