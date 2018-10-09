Мілевський розповів, що думає про Кокоріна і Мамаєва

Форвард Кишварди Артем Мілевський поділився думкою про інцидент з форвардом Зеніту Олександром Кокоріним і півзахисником Краснодара Павлом Мамаєвим.

Цитує слова Мілевського Матч ТВ

"Звичайно, я поважаю Олександра і Павла, як футболістів. Радий, що Кокорін видужав і знову здорово грає за Зеніт. Частенько дивлюся матчі петербуржців. Саша з Дзюбою — класні нападники. Але неможна повернути назад те, що сталося в кав'ярні. Як це можливо? Цілий день з'являються нові відеозаписи і нові моменти того самого ранку. Але на відео, яке подивилося вже мільйони людей, помітно, що Саша бере стілець і лупасить цього Пака.

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Я там не був, тому не можу знати, через що все це почалося. І, якщо чесно, не хочу заглиблюватися в цю ситуацію. Це не моя справа. Ми живемо в XXI столітті, скрізь є камери відеоспостереження, всюди знімають, після чого зливають записи в інтернет", — сказав Мілевський.

Нагадаємо, окрім цього футбоілсти ще побили водія журналістки Пєрвого канала.

Джерело - Матч ТВ.