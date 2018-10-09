Бєсєдін може перейти в Галатасарай

Форвард Динамо Артем Бєсєдін зацікавив Галатасарай.

Про це повідомляє Аjansspor.

Турецький клуб хоче омолодити команду, в тому числі й атаку.

Скаути стамбульського клубу повинні відвідати товариський матч збірної України проти Італії 10 жовтня. Вони хочуть подивитися гру футболіста. Втім нападник залишив стан національної команди через травму.

Контракт 22-річного нападника з Динамо закінчується наприкінці сезону 2018/19.

В активі Бєсєдіна 74 матчі в складі київського клубу, в яких він забив 19 голів і зробив 9 асистів.

Нагадаємо, футболісти збірної пролайкали привітаня Путіну.

А Шевченко знайшов заміну Бєсєдіну в збірній.

Джерело - Аjansspor.