Сестра Роналду закликала підтримати її брата. ФОТО

Співачка Катя Авейру, сестра форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, в інстаграмі розпочала кампанію на підтримку брата.

Авейру опублікувала на своїй сторінці фотографію Кріштіану в костюмі Супермена і додала два хештег: "Роналду, ми з тобою до самого кінця" і "Правосуддя для CR7".

Окрім цього дівчина закликала підписників поширювати фотографію із цими хештегами в знак підтримки зірки світового футболу.

Нагадаємо, Роналду звинувачують у зґвалтуванні.

Сам Кріштіану висловився з цього приводу.

Джерело - Чемпіон.