Сестра Роналду закликала підтримати її брата. ФОТО

Співачка Катя Авейру, сестра форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, в інстаграмі розпочала кампанію на підтримку брата.
Авейру опублікувала на своїй сторінці фотографію Кріштіану в костюмі Супермена і додала два хештег: "Роналду, ми з тобою до самого кінця" і "Правосуддя для CR7".
Окрім цього дівчина закликала підписників поширювати фотографію із цими хештегами в знак підтримки зірки світового футболу.
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Quero ver quem tem coragem de pôr esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele...POR PORTUGAL ,POR ELE ,PELOS NOSSOS ,PELA UNIÃO DO POVO ....PELA JUSTIÇA 🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹 ELE MERECE. #ronaldoestamoscontigoatéaofim #justiçacr7 #nãoporqueémeuirmãmasporqueelemereceonossoapoio #deusnuncafalha #deusnocomando🙏
Нагадаємо, Роналду звинувачують у зґвалтуванні.
Сам Кріштіану висловився з цього приводу.
Джерело - Чемпіон.