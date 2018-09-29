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Роналду відреагував на звинувачення у зґвалтуванні

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Роналду відреагував на звинувачення у зґвалтуванні

Юристи форварда Ювентуса Кріштіану Роналду готують позов до суду на німецьке видання Spiegel.

Про це повідомляє Reuters.

Адвокати Кріштіану Роналду заявили  що вони підуть до суду за "кричуще неправдивий" матеріал видання Spiegel про начебто згвалтування португальцем мешканки США Кетрін Майорги.

У виданні повідомлялось, що форвард Ювентуса та американка познайомились на вечірці в Лас-Вегасі, після чого пішли в номер жінки, де португалець її  згвалтував. Дівчина хотіла одразу подати до суду, але Кріштіану дав їй 375 тисяч доларів за мовчання.

Нагадаємо, у  матчі чемпіонату Італії Роналду відзначився дублем.

Також Кріштіану першим у світі зіграє у FIFA 19

Джерело - football24.

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