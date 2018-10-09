Втеча з корабля: жінка російського футболіста-дебошира подала на розлучення

Дружина футболіста Павла Мамаєва Алана Мамаєва подала на розлучення.
Про це повідомляє Sport24.ru.
За інформацію видання, сталося це 9 жовтня. Напередодні півзахисник Краснодара Павло Мамаєв і нападник Зеніту Олександр Кокорін напали на чиновника Дениса Пака. Сталося це в одній з кав'ярень Москви.
А за дві години до цього футболісти та їх компанія побили водія телеведучої Першого каналу. Чоловік зробив зауваження, оскільки гравці били автомобілі ногами на стоянці і спиратися на них. Через це зав'язався конфлікт, наслідком якого госпіталізували уродженця білорусі з черепно-мозковою травмою.
Нагадаємо, футболістів збірної Росії затримала поліція.
Джерело - Sport24.ru.