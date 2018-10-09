Бутко: У грі з чехами ми фаворити

Домашня арена повинна додати впевненості в матчі проти Чехії і зробити українську команду фаворито зустрічі.

Про це розповів захисник збірної України Богдан Бутко.

"Ми повинні бути фаворитами в матчі з Чехією. Все-таки вдома граємо перед своїми трибунами. І як показала гра в Чехії, ми грали першим номером і добилися позитивного результату. Потрібно діяти так само і грати тільки на перемогу", - сказав Бутко.