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Бутко: У грі з чехами ми фаворити

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Бутко: У грі з чехами ми фаворити

Домашня арена повинна додати впевненості в матчі проти Чехії і зробити українську команду фаворито зустрічі.

Про це розповів захисник збірної України Богдан Бутко.

"Ми повинні бути фаворитами в матчі з Чехією. Все-таки вдома граємо перед своїми трибунами. І як показала гра в Чехії, ми грали першим номером і добилися позитивного результату. Потрібно діяти так само і грати тільки на перемогу", - сказав Бутко.

Нагадаємо, матч Ліги націй Україна - Чехія відбудеться 16 жовтня на ОСК Металіст.

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Джерело - isport.

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