Герега підтвердив бажання купити Карпати

Віце-президент ФФУ та співвласник мережі будівельно-господарських гіпермаркетів Епіцентр Олександр Герега підтведив бажання придбати львівські Карпати.

Про це сказав сам підприємець.

"Я не можу сказати, що переговорного процесу не існує. Такого плану питання вирішуються, або за одну годину, або тривають роками. Є певні ньюанси.

Хочу сказати одне. Футбольний клуб Карпати повинен мати справжнє майбутнє і в нього для цього є все необхідне",- сказав Герега.