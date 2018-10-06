Мораїш: Карпатам легше грати в гостях у психологічному плані

Тренер Карпат Жозе Мораїш пояснив, чому Карпати краще виглядають у виїзних матчах.
Про це повідомляє Футбол 1.
"Не думаю, що у нас є якийсь секрет гри на виїзді. Можливо, нам легше грати в гостях у психологічному плані. Не важливо, де проходить гра, потрібно в будь-якому випадку хотіти перемоги. Наші вболівальники нас завжди підтримують, і це додаткова мотивація для нас", - сказав португальський тренер.
За словами Мораїша, Карпати прагнули перемогти Маріуполь.
"Ми знали, що суперник дуже непростий, особливо на своєму полі. Ми хотіли здобути 3 очка, але потрібно віддати належне супернику, який не дав нам цього зробити. Для нас після гри з Шахтарем важливо було здобути очки, шкода, що не вдалося перемогти", - констатував Мораїш.
Нагадаємо, Карпати у 11 турі УПЛ зіграли внічию з Маріуполем.
Тренер Маріуполя Олександр Бабич заявив, що суддя відірав у його команди перемогу над Карпатами.
Джерело - Футбол 1.