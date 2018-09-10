Мій профіль

Колишній регіонал може купити Карпати. ВІДЕО

Сьогодні 10:50 1262
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 13:47 50 1
Шевченко: Знали, що моменти будуть і ми їх знайшли
Вчора 19:25 810
Як Україна здолала Словаччину в Лізі Націй. ВІДЕО
Вчора 19:09 1551
Як Ярмоленко приніс Україні перемогу над Словаччиною. ВІДЕО
Вчора 18:08 1238
Україна перемогла Словаччину в Лізі Націй
Вчора 17:49 2387 2
Бій Ломаченка перенесли
Вчора 15:08 1356 1
Блоги
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО
Як феєрив легендарний Роберто Карлос. ВІДЕО Phillip Hess
08.09.2018 21:30 857
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО Валерій Ручка
08.09.2018 00:19 1524
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО Максим Буйдин
07.09.2018 14:31 3729 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:50 Футбол Лунін розповів про завдання Леганеса в Прімері 121
13:47 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 50 1
13:18 Футбол Леоненко: Такі пенальті не дають 261
13:04 Футбол Колишній динамівець очолив французький клуб 770
12:51 Футбол Зідан розповів про свою майбутню тренерську кар'єру 797
12:35 Єдиноборства Українець хоче виступати під прапором терористичної організації 1854 2
12:10 Футбол Дві першолігові команди можуть бути зняті з чемпіонату через договірні матчі 818
11:55 Футбол Мораес: Я б хотів виступати за збірну України 519
11:32 Теніс Жоден українець не потрапив у ТОП - 100 в оновленому рейтингу ATP 574
11:11 Футбол Захисник збірної Словаччини пояснив ситуацію з пенальті в матчі Ліги націй проти України 1470
10:50 Футбол Колишній регіонал може купити Карпати. ВІДЕО 1262
10:32 Теніс Особисті рекорди Цуренко, Ястремської, Калініної та Костюк в оновленому рейтингу WTA 847
10:10 Футбол Гол та асист Гладкого принесли перемогу його команді. ВІДЕО 885
09:50 Футбол Жиру обійшов Зідана в збірній Франції 924
09:28 Футбол Збірна Німеччини переграла Перу. ВІДЕО 624
09:05 Теніс Як Джокович вигравав US Open. ВІДЕО 556
08:43 Футбол Кучук знову може очолити український клуб 1085
08:28 Футбол Португалія зіграє з Італією та інші матчі другого туру Ліги націй 360
08:09 Теніс Джокович втретє за свою кар'єру виграв US Open. ВІДЕО 468
9 Вересня 2018
23:49 Футбол Франція перемогла Голландію у Лізі Націй 1425
23:31 Легка атлетика Українці здобули срібло Континентального кубку зі збірною Європи 938 1
23:13 Футбол InStat назвав найкориснішого гравця збірної України у матчі зі Словаччиною 1977 1
22:50 Футбол Мораес: Був би щасливий грати за збірну України. ВІДЕО 1361
22:34 Футбол Дубль Еріксена приніс Данії перемогу над Уельсом. Інші матчі Ліги Націй. ВІДЕО 640
22:06 Плавання Українець Говоров з рекордом переміг на етапі Кубка світу в Росії. ВІДЕО 878

Колишній регіонал може купити Карпати. ВІДЕО

Сьогодні 10:50 1262 0
Колишній регіонал може купити Карпати. ВІДЕО

Віце-президент ФФУ і народний депутат України Олександр Герега, а також його дружина Галина, дуже близькі до придбання Карпат.

Про це повідомляють ведучі програми ТаТоТаке.

За інформаціє джерела, вони давно розглядали варіант покупки, але тепер змогли домовитися з Димінським і Коломойським, якому належить 50% акцій клубу.

Зазначається, що в Карпатах кілька днів уже працюють люди, які оцінюють майно клубу, проводиться аудит. Але поки невідомо, чи означає це вже передачу майна.

Нагадаємо, гравець Карпат Швед був визнаний кращим футболістом туру УПЛ.

Його дубль допоміг Карпатам переграти київське Динамо.

Джерело - youtube/ Та То Таке.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()