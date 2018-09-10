Колишній регіонал може купити Карпати. ВІДЕО

Віце-президент ФФУ і народний депутат України Олександр Герега, а також його дружина Галина, дуже близькі до придбання Карпат.

Про це повідомляють ведучі програми ТаТоТаке.

За інформаціє джерела, вони давно розглядали варіант покупки, але тепер змогли домовитися з Димінським і Коломойським, якому належить 50% акцій клубу.

Зазначається, що в Карпатах кілька днів уже працюють люди, які оцінюють майно клубу, проводиться аудит. Але поки невідомо, чи означає це вже передачу майна.

Нагадаємо, гравець Карпат Швед був визнаний кращим футболістом туру УПЛ.

Його дубль допоміг Карпатам переграти київське Динамо.

Джерело - youtube/ Та То Таке.