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Маркевич: Суддя помилився і на користь Зорі, і на користь Шахтаря

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич не вважажає дії арбітра упередженими у матчі 11-го туру УПЛ між Шахтарем та Зорею.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Момент з фолом Харатіна – це чиста червона картка. Тепер КДК має прийняти рішення щодо Харатіна і відповідних санкцій.

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В цілому, арбітр не впорався з нервом гри. Шахтар забив гол з порушенням правил. Пенальті, на мій погляд, на Матвієнку теж не було. І чиста червона картка Харатіну. Тут все разом. Не кажу, що була упередженість. Арбітр помилився і в ту, і в іншу сторону, що говорить про його кваліфікацію", – цитує Маркевича FootBoom.

Нагадаємо, гравець Зорі Ігор Харатін грубо зіграв проти капітана донеччан і той був змушений покинути поле з допомогою медиків.

Вболівальники гірників погрожують Харатіну розправою.

Джерело - FootBoom.

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