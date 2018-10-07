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Барселона втратила очки у матчі з Валенсією

Вчора 23:43 275 0
Барселона втратила очки у матчі з Валенсією

У 8-му турі чемпіонату Іспанії Барселона зіграла у гостях внічию з Валенсією. 

Барселона пропустила вже на 2-й хвилині зустрічі, коли відзначився Езекьєль Гарай. Каталонці відігралися на 23-й хвилині, зусиллями Ліонеля Мессі. Проте уникнути чергової втрати очок команді Ернесто Вальверде не вдалося. 

Барселона зіграла з Валенсією внічию 1:1 та довела свою безвиграшну серію до чотирьох матчів. 

Барса має 15 очок, займає друге місце та відстає від лідера Ла Ліги - Севільї - на 1 пункт. 

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

8-й тур

7 жовтня

Валенсія - Барселона 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Гарай, 1:1 - 23 Мессі

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Джерело - Чемпіон.

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