Лопетегі: Реал заслуговував кращого результату, ніж поразка

Тренер Реалу Хулен Лопетегі заявив, що Реал не заслуговував на поразку в матчі з Алавесом.
Про це повідомляє Marca.
"Ми розчаровані. Ми хотіли перемогти. Ми чудово почали матч, у нас були хороші моменти. Але реалізація нас підвела. Ми заслуговували кращого результату, поразка - це занадто", - сказав Лопетегі.
Також тренер відповів на запитання, щодо власної відставки.
"Відставка? Тренер про це не думає. До того ж, навіть не дивлячись на негативну динаміку, ми всього в трьох очках від лідера", - підкреслив Лопетегі.
Наразі, Реал має однакову кількість очок з Барселоною, у якої є одна гра у запасі.
Нагадаємо, Реал поступився Алавесу в 8-му турі чемпіонату Іспанії, пропустивши на останній хвилині гри.
Водночас, Баварія зганьбилася у Бундеслізі у матчі з менхенгладбахською Борусією.
Джерело - Marca.