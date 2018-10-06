Лопетегі: Реал заслуговував кращого результату, ніж поразка

Тренер Реалу Хулен Лопетегі заявив, що Реал не заслуговував на поразку в матчі з Алавесом.

Про це повідомляє Marca.

"Ми розчаровані. Ми хотіли перемогти. Ми чудово почали матч, у нас були хороші моменти. Але реалізація нас підвела. Ми заслуговували кращого результату, поразка - це занадто", - сказав Лопетегі.

Також тренер відповів на запитання, щодо власної відставки.

"Відставка? Тренер про це не думає. До того ж, навіть не дивлячись на негативну динаміку, ми всього в трьох очках від лідера", - підкреслив Лопетегі.

Наразі, Реал має однакову кількість очок з Барселоною, у якої є одна гра у запасі.

Нагадаємо, Реал поступився Алавесу в 8-му турі чемпіонату Іспанії, пропустивши на останній хвилині гри.

Водночас, Баварія зганьбилася у Бундеслізі у матчі з менхенгладбахською Борусією.

Джерело - Marca.