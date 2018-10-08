Грозний анонсував підсилення в команді

Головний тренер київського Арсеналу В'ячеслав Грозний анонсував зміни в команді.

"Стосовно нинішнього складу Арсеналу, то нам не вистачає досвідчених гравців. Загалом перед цією грою приїхав і вже тренувався з нами Єрмаченко. Щоправда, не прийшов з УЄФА його трансферний сертифікат. А так він міг би вийти в стартовому складі проти Ворскли.