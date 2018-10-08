Динамо зіграє спаринг з Арсеналом

Головний тренер київського Динамо анонсував спаринг, який відбудеться під час паузи у чемпіонаті.

Про це він розповів у інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

"Ця пауза більше для нас, тренерів, адже 17 наших гравців роз’їжджаються у різні команди, залишається усього 4 чи 5 футболістів. Багато виконавців вирушило до збірних із Динамо U-21.

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У суботу (13 жовтня - ред.) ми плануємо зіграти товариський поєдинок із Арсеналом у себе на базі. Сподіваємося назбирати потрібну кількість гравців, щоб у них також була ігрова практика", — сказав керманич Динамо.

Нагадаємо, Динамо без Хацкевича мінімально переграло Олімпік.

А в грі проти Динамо дебютував на тренрському містку Шевчук.

Джерело - Динамо.