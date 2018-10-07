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Шевчук прокоментував свій тренерський дебют

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Шевчук прокоментував свій тренерський дебют

В’ячеслав Шевчук поділився враженнями від дебюту на посаді головного тренера Олімпіка.

Про це повідомляє Футбол 1. 

"Це велика відповідальність. І це приємно, оскільки я люблю виклики. Якщо я взявся за цю роботу, то віддам їй себе повністю. Не знаю, як все складеться, але весь свій досвід покладу заради досягнення мети", - сказав Шевчук. 

За його словами, Олімпік зіграв проти Динамо хороший матч. 

"Загалом, вважаю, вийшов хороший матч. Задоволений хлопцями. Наші футболісти залишили на полі всі сили, віддали себе грі на всі сто. І в підсумку, для уболівальників матч вийшов інтригуючим", - вважає Шевчук. 

Нагадаємо, Олімпік поступився Динамо у чемпіонаті України з рахунком 0:1

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Джерело - Футбол 1.

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