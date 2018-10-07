Хацкевич: У Реала, Баварії, Барселони та МЮ також є проблеми

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич відповів на критику на адресу своєї команди.
Про це повідомляє FootballHub.
"Всі дивляться європейські чемпіонати, Реал, Баварія, Барселона, Манчестер Юнайтед, у них теж є проблеми. Але у нас кадровий ресурс такий. Є недоукомплектація команди", - сказав Хацкевич.
За словами тренера, усі помічають лише негатив у грі Динамо, та не звертають уваги на позитивні моменти.
"Ми за 21 день провели сім матчів і жодного не програли. На цьому також можна робити акцент. Коли ми шість матчів не вигравали, про це писали", - зауважив Хацкевич.
Нагадаємо, Динамо перемогло Олімпік та скоротило відставання від Шахтаря до 2 пунктів.
У іншому матчі 11 туру УПЛ Шахтар втратив очки у матчі із Зорею.
Джерело - FootballHub.