Хацкевич: У Реала, Баварії, Барселони та МЮ також є проблеми

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич відповів на критику на адресу своєї команди.

Про це повідомляє FootballHub.

"Всі дивляться європейські чемпіонати, Реал, Баварія, Барселона, Манчестер Юнайтед, у них теж є проблеми. Але у нас кадровий ресурс такий. Є недоукомплектація команди", - сказав Хацкевич.

За словами тренера, усі помічають лише негатив у грі Динамо, та не звертають уваги на позитивні моменти.

"Ми за 21 день провели сім матчів і жодного не програли. На цьому також можна робити акцент. Коли ми шість матчів не вигравали, про це писали", - зауважив Хацкевич.

Нагадаємо, Динамо перемогло Олімпік та скоротило відставання від Шахтаря до 2 пунктів.

У іншому матчі 11 туру УПЛ Шахтар втратив очки у матчі із Зорею.

Джерело - FootballHub.