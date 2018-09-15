Террі не може визначитися із продовженням кар'єри

Екс-капітан Челсі та збірної Англії Джон Террі зізнався, що остаточно не визначився зі своїм майбутнім, але мріє стати тренером.

Слова 37-річного захисника наводить Xsport.

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"Я ще не визначився, що буде далі. Моя мета - стати тренером, над цим я і працюю з молоддю тут в Челсі. Я провів сім тижнів з сім'єю, мені вдалося зробити це вперше за 22 роки. Я тренувався щодня, підтримував форму на випадок, якщо з'явиться якийсь варіант. Я ще чекаю і поки не визначився, але із задоволенням працюю зараз над отриманням ліцензії", — сказав екс-капітан Челсі.