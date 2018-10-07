Стало відомо, скільки пропустить травмований Тайсон

Лідер Шахтаря Тайсон у матчі проти Зорі отримав травму хрестоподібних зв’язок.

Про це повідомляє Трибуна.

Через пошкодження Тайсон пропустить, щонайменше місяць та не зможе 23 жовтня зіграти у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Тайсон залишив поле на 78-й хвилині матччу проти Зорі після грубого фолу Ігоря Харатіна.

Нагадаємо, тренер Шахтаря Пауло Фонсека заявив, що Харатін навмисне травмував Тайсона.

У матчі 11-го туру чемпіонату України Шахтар зіграв із Зорею внічию 1:1.

Джерело - Трибуна.