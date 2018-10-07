Фани Динамо повісили знущальний банер про Суркіса. ФОТО

Фани Динамо вивісили банер, на якому подякували Ігорю Суркісу за нічию з Яблонцем, а Валерію Лобановському - за Суперкубок УЄФА-1975.

На НСК Олімпіський під час матчу між Динамо та Олімпіком фани вивісили банер: "1975 - Суперкубок УЄФА! Дякуємо ВВЛ! 2018 - Нічия з Яблунцем? Дякуємо ІМС!" (ВВЛ - Валерій Васильович Лобановський, ІМС - Ігор Михайлович Суркіс, - ред.).

Нагадаємо, Динамо не змогло переграти чеський Яблонець у 2-му турі Ліги Європи.

6 жовтня минула 43-тя річниця з перемоги Динамо у Суперкубку УЄФА.

Джерело - Чемпіон.