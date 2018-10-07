Шахтар - Зоря: стартові склади команд

Шахтар та Зоря назвали стартові склади на матч 11-го туру чемпіонату України.
Шахтар: П’ятов, Бутко, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Степаненко, Марлос, Тайсон, Фернандо, Мораес.
Запасні: Шевченко, Данченко, Хочолава, Нем, Болбат, Коваленко, Кайоде.
Зоря: Феліпе, Караваєв, Сваток, Чечер, Чеберко, Сілас, Харатін, Кабаєв, Рафаель, Громов, Леонардо.
Запасні: Чуваєв, Литвин, Тимчик, Луньов, Казаков, Ледньов, Михайличенко.
Нагадаємо, захисник Шахтаря Ярослав Ракицький пропускає матч проти Зорі через дискваліфікацію та зіграв у першості молодіжних команд.
У іншому матчі 11-го туру Десна у меншості перемогла Львів.
Джерело - Чемпіон.