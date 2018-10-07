Десна у меншості перемогла Львів

У 11-му турі чемпіонату України Десна у меншості у гостях переграла Львів.

Десна вдало провела 1-й тайм. На 4-й хвилині рахунок відкрив Артем Фаворов, а Олександр Філіпов на 28-й хвилині подвоїв перевагу чернігівців.

На 45-й хвилині гості залишилися у меншості, після вилучення Віталія Єрмакова за повторне попередження.

Львів скористався чисельною перевагою на 52-й хвилині, коли забив Бруно Дуарте. Але, врятуватися від поразки господарям поля не вдалося.

На 87-й хвилині львів’яни пропустили ще один гол - дубль офформив Фаворов.

Десна перемогла 3:1, набрала 13 очок та вийшла на шосте місце. Львів з 11 пунктами займає восьму позицію.

Чемпіонат України, УПЛ

11-й тур

7 жовтня

Львів - Десна 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Фаворов, 0:2 - 28 Філіпов, 1:2 - 52 Дуарте, 1:3 - 87 Фаворов

Львів: Бандура, Западня, Путраш (85 Жуліо Сезар), Голіков (46 Парамонов), Тейлор, Жонатан, Мартан, Сабіно (53 Петров), Каленчук, Адамюк, Бруно Дуарте.

Десна: Паст, Імереков, Гітченко, Єрмаков, Д.Фаворов, Мостовий, Картушов, Старенький (67 Люлька), А.Фаворов, Безбородько (54 Братков), Філіппов (84 Хльобас).

Попередження: 22 Западня, 24 Мостовий, 25 А.Фаворов, 31 Єрмаков, 42 Старенький, 66 Картушов.

Вилучення: 45 Єрмаков (повторне попередження).

Нагадаємо, у іншому матчі 11-го туру Олександрія здобула вольову перемогу над Чорноморцем.

Крім цього, 6 жовтня Маріуполь на своєму полі не зміг перемогти Карпати.

Джерело - Чемпіон.