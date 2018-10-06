Ракицький зіграв за молодіжну команду Шахтаря

Ярослав Ракицький вийшов у складі Шахтаря U-21 на матч молодіжної першості проти Зорі.

Таким чином Ракицькому надали ігрову практику. Захисник пропустить 7 жовтня матч 11 туру УПД проти Зорі через дискваліфікацію.

Окрім Ракицького з першої команди за молодіжку Шахтаря проти луганчан зіграли Андрій Тотовицький та Сіпріано.

Вони не допомогли Шахтарю здобути перемогу - команди звели матч внічию 2:2.

Нагадаємо, за Динамо у молодіжній першості України зіграли бразильці Буено та Че Че.

Раніше, захисник Шахтаря Микола Матвієнко назвав Зорю претендентом на вихід до Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.