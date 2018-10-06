МЮ вирвав перемогу в гостросюжетному матчі проти Ньюкасла

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Ньюкасла, поступаючись після 1-го тайму з рахунком 0:2.

Манчестер Юнайтед вкрай невдало розпочав матч та пропустив уже на 7-й хвилині від Кенеді. Майже одразу Йосінорі Муто подвоїв перевагу Ньюкаслу в рахунку.

Проте, команда Жозе Моурінью поступово перехопила ініціативу та, по перерві, зрівняла рахунок. На 70-й хвилин відставання МЮ скоротив Хаун Мата. А ще за 6 хвилин вирівняв становище Антоні Марсьяль.

Перемогу Манчестер Юнайтед на 90-й хвилині приніс Алексіс санчес

Манчестер Юнайтед зіграв з Ньюкаслом внічию 2:2

Чемпіонат Англії, АПЛ

8-й тур

6 жовтня

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Кенеді, 0:2 - 10 Муто, 1:2 - 70 Мата, 2:2 - 76 Марсьяль, 3:2 - 90 Санчес

Нагадаємо, перед матчем з Ньюкаслом Жозе Моурінью хлюпнув водою у телекамеру.

Раніше, ЗМІ повідомили, що Моурінью після матчу з Ньюкаслом піде у відставку.

Джерело - Чемпіон.