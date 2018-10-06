Срна травмувався у матчі за Кальярі

Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна отримав травму у матчі чемпіонату Італії.

Про це повідомляє Cagliarinews24.

Срна розпочав матч проти Болоньї у стартовому складі, однак попросив заміну на 28-й хвилині та залишив поле. У хорватського захисника виникли проблеми зі спиною. Наскільки травма 37-річного футболіста є складною, наразі невідомо.

Попри відсутність Срни, Кальярі переміг Болонью з рахунком 2:0.

Нагадаємо, у іншому матчі 8-го туру Серії A, гол Роналду допоміг Ювентусу перемогти Удінезе.

Раніше, стало відомо, скільки Срна заробляє у Кальярі.

Джерело - Cagliarinews24.