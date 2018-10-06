Гол Роналду допоміг Ювенутсу перемогти Удінезе

Крішітану Роналду забив гол у матчі проти Удінезе та допоміг Ювентусу здобути перемогу.

Роналду забив другий гол у матчі на 37-й хвилині, потужним ударом з меж штрафного майданчика. На 33-й хвилині Ювентус вивів вперед Родріго Бетанкур, який точно пробив головою після флангового навісу.

Ювентус переміг 2:0, набрав 24 очка та зміцнив лідерство у Серії A.

Чемпіонат Італії, Серія A

8-й тур

6 жовтня

Удінезе - Ювентус 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 33 Бетанкур, 0:2 - 37 Роналду

Нагадаємо, Роналду підозрює, що за його звинуваченнями у зґвалтуванні стоїть Реал.

Раніше, через розслідування у справі Роналду, впали акції Ювентуса.

Джерело - Чемпіон.