Стало відомо скільки Срна заробляє в Кальярі

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна отримує набагато менше в Італії, ніж в Україні.

Gazzetta dello Sport опублікувала список зарплат гравців Кальярі.

Друге місце серед футболістів з найвищим окладом займає новачок команди Даріо Срна, чия зарплата становить 1 мільйон євро на рік.

Хоча серед найбільш високооплачуваних футболістів у команді хорват поступається лише форварду Леонардо Паволетті, його оклад в Кальярі істотно поступається тому, який був у нього в Шахтарі. Відомо, що в стані гірників фулбек заробляв близько 4 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Срна перейшов у Кальярі цього літа на правах вільного агента з Шахтаря.

На рахунку Даріо два поєдинки в Серії А і одна результативна передача.

Наступний матч Кальярі зіграє проти Мілана 16 вересня.

Джерело - sportarena.