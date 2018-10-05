Гравець Шахтаря назвав Зорю претендентом на Лігу чемпіонів

Захисник гірників Микола Матвієнко назвав про шанси луганців на місце в парі найсильніших команд України.

Про це він розповів в інтерв'ю клубній прес-службі.

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"Думаю, Зоря може поборотися за Лігу чемпіонів, чому ні? У кожної команди є така можливість, все може бути", - відповів Матвієнко в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Матч Шахтар - Зоря відбудеться в неділю, 7 жовтня. Початок — о 17:00.

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу у матчі з Ліоном.

Окрім цього донеччани не потрапили до десятки найкращих команд Європи.

Джерело - Шахтар.