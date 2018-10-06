Тренер Леганеса пояснив, чому не грає Лунін

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно заявив, що Андрій Лунін ще не адаптувався у чемпіонаті Іспанії.
Про це повідомляє As.
"Лунін продовжує вивчати мову. Він вчиться і докладає максимум зусиль, щоб спілкуватися. Спілкування для голкіпера - дуже важливо. Він розуміє, як ми граємо, як починаємо атаки. Є багато речей, які Йон Серантес робить краще, ніж Лунін. Назвемо це адаптацією", - сказав Пеллегріно.
Нагадаємо, Лунін наприкінці вересня вперше потрапив до заявки Леганеса, за який ще не зіграв жодного матчу.
Раніше, Пеллегріно розповів, коли варто чекати дебюту Луніна у Леганесі.
Джерело - As.