Тренер Леганеса пояснив, чому не грає Лунін

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно заявив, що Андрій Лунін ще не адаптувався у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє As.

"Лунін продовжує вивчати мову. Він вчиться і докладає максимум зусиль, щоб спілкуватися. Спілкування для голкіпера - дуже важливо. Він розуміє, як ми граємо, як починаємо атаки. Є багато речей, які Йон Серантес робить краще, ніж Лунін. Назвемо це адаптацією", - сказав Пеллегріно.