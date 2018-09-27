Тренер Леганеса розповів коли Лунін зможе дебютувати

Головний тренер Леганеса, Маурісіо Пеллегріно розповів, коли Лунін зможе проявити себе на полі.

Про це повідомляє prosport.tsn.ua, з посиланням на AS.

"Лунін - молодий хлопець, який ще адаптується. Він знайомиться з партнерами по команді, з іншою мовою, потрапив в нову для себе ситуацію. Він може допомогти нам в деяких моментах", - цитує Пеллегріно AS.

Керманич дав зрозуміти, що поки не розглядає Луніна як кандидата на постійне місце в рамці воріт, але готовий дати українцю шанс в Кубку Іспанії.

"Я завжди даю воротарю шість-сім ігор, щоб оцінити його. Це делікатна позиція. Коли прийде час для матчів Кубка Іспанії, ми можемо думати про зміни", - сказав тренер.