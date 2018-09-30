Лунін упереше в сезоні потрапив до заявки Леганеса. ФОТО

Голкіпер Леганеса і збірної України Андрій Лунін вперше в сезоні іспанської Прімери потрапив до заявки своєї команди на матч проти "Бетіса".

Про це повідомляє офіційний Twitter команди.

🌞 ¡Buenos días desde Sevilla! Aquí tenéis la convocatoria de 19 jugadores que hoy defenderán la camiseta pepinera en el Benito Villamarín #RealBetisLeganés pic.twitter.com/rBGZC9w1Nj — C.D. Leganés (@CDLeganes) 30 вересня 2018 р.

Крім Луніна, наставник Леганеса Маурісіо Пельєгріно включив у заявку і конкурента українця — Івана Куельяра.

Нагадаємо, вчора, 29 вересня, Ярмоленко вийшов зі стартових хвилин та допоміг Вест Гему перемогти.

А Коноплянка, потрапивши до стартового складу, зумів віддати гольову передачу.

Джерело - Чемпіон.