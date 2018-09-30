Лунін упереше в сезоні потрапив до заявки Леганеса. ФОТО

Голкіпер Леганеса і збірної України Андрій Лунін вперше в сезоні іспанської Прімери потрапив до заявки своєї команди на матч проти "Бетіса".
Про це повідомляє офіційний Twitter команди.
🌞 ¡Buenos días desde Sevilla! Aquí tenéis la convocatoria de 19 jugadores que hoy defenderán la camiseta pepinera en el Benito Villamarín #RealBetisLeganés pic.twitter.com/rBGZC9w1Nj— C.D. Leganés (@CDLeganes) 30 вересня 2018 р.
Крім Луніна, наставник Леганеса Маурісіо Пельєгріно включив у заявку і конкурента українця — Івана Куельяра.
Нагадаємо, вчора, 29 вересня, Ярмоленко вийшов зі стартових хвилин та допоміг Вест Гему перемогти.
А Коноплянка, потрапивши до стартового складу, зумів віддати гольову передачу.
Джерело - Чемпіон.